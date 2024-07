Ziliani punge la Juve: "Altro investimento da 90mln rischia di andare in fumo, ma nessuno ne parla!"

C'è il divieto assoluto di parlarne: ma il bomber serbo, che non intende rinnovare il suo contratto spalmandolo su più anni

"Juve, Vlahovic non rinnova e si ripete il caso-Chiesa: dall'estate prossima il suo cartellino varrà poco più di zero (investimento da 90 milioni in fumo)". Così scrive su X il giornalista Paolo Ziliani: "C'è il divieto assoluto di parlarne: ma il bomber serbo, che non intende rinnovare il suo contratto spalmandolo su più anni, è il caso più scottante del mercato bianconero. Dopo i 60 milioni per Chiesa, anche i 90 spesi per lui stanno per andare in fumo. E poichè Madama resterebbe senza il becco di un quattrino, le grandi manovre per cederlo sono disperatamente in corso. Dusan guadagna però 12 milioni netti: e la verità è che con un ingaggio così nessuno lo vuole (e Madama è in trappola) - Tutte le tappe della nuova Via Crucis juventina".