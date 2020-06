Ziliani punge la Juve: "Per la finale si pensa ad una deroga a Mazzoleni per la partita di addio"

Paolo Ziliani, giornalista de 'Il Fatto Quotidiano', ironizza su Twitter sulla possibile designazione arbitrale in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera. "Per la finale Juventus-Napoli si pensa a una deroga per Mazzoleni che potrebbe tornare per la partita d’addio" scrive Ziliani, postando alcune foto del discusso arbitraggio dello stesso Mazzoleni a Pechino.