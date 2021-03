Ziliani: "Ridicola proposta d'inibizione a Lotito. Sarà così per Suarez-Juve"

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter la decisione della Procura Figc per il caso tamponi in casa Lazio: "A giugno Juventus e Lazio fecero tamponi selvaggi ai giocatori e la Procura propose un penoso patteggiamento (risibili multe a club e medici). Oggi ridicola proposta d'inibizione a Lotito (danno per il club = zero) ridotta della metà dal Tribunale. Sarà così per Suarez-Juve".

