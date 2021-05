Ziliani: “Se non si lamenta il Milan ed ora l’Atalanta allora contenti voi...”

Gli errori arbitrali stanno condizionando questo finale di stagione, il giornalista Paolo Ziliani scrive su Twitter dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Atalanta: "Mi sto stufando di dire sempre le solite cose. Ma se non si lamenta l’Inter e non si lamenta il Milan per Calvarese in Juve-Inter e se non si lamenta l’Atalanta per Massa che non dà rigore a Pessina e non fischia fallo a Cuadrado sull’1-0, contenti loro contenti tutti".

Mi sto stufando di dire sempre le solite cose. Ma se non si lamenta l’#Inter e non si lamenta il #Milan per #Calvarese in #JuveInter e se non si lamenta l’#Atalanta per #Massa che non dà rigore a #Pessina e non fischia fallo a #Cuadrado sull’1-0, contenti loro contenti tutti. pic.twitter.com/wT2ClY5dsW — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 19, 2021