Ziliani sull’era ADL “Nessuno dice che ha vinto 2 Scudetti, 2 Supercoppe e gli hanno scippato Mondiale per Club!”

Attraverso i suoi canali social, il giornalista Paolo Ziliani si è espresso così sui vent’anni di presidenza De Laurentiis a Napoli. Di seguito alcuni stralci: “Tanti applausi per i 20 anni di De Laurentiis al Napoli: ma nessuno dice che gli scudetti vinti sono due, due le Supercoppe e che il Mondiale per club gli è stato scippato

Deriso quando non compatito, la verità è che De Laurentiis ha portato il Napoli - in un ventennio caratterizzato dagli scandali e dalle condanne della Juventus e dai guai finanziari di Inter e Milan - a diventare top club di livello europeo, unico dirigente in Italia a rispettare bilanci e regolamenti e agendo sempre da cane sciolto e da uomo libero. Il fatto che De Laurentiis sia stato per venti lunghi anni un proprietario e un presidente illuminato facendo del Napoli il club meglio gestito d’Italia, il più sano e il più corretto nella gestione dei bilanci e non solo dei bilanci, lo abbia portato a una dimensione da top club non solo italiano ma internazionale.

Il fatto che De Laurentiis, dicevo, sia riuscito a far diventare grande il Napoli nonostante il contesto in cui si ritrovasse ad agire, e lo abbia fatto rispettando leggi e regolamenti che gli altri non rispettavano, non è stato sufficiente a far convogliare sulla sua figura e sulla sua persona non dico la simpatia, ma la stima, l’apprezzamento e la riconoscenza che un’informazione seria e un movimento serio avrebbero dovuto tributargli fin da subito applaudendolo e additandolo a modello da seguire e da imitare per tutti.

Ebbene: siccome oggi, costrettivi dallo scoccare della ricorrenza (10 settembre 2004-10 settembre 2024), i media stanno ricordando a tutti i 5 trofei vinti dal Napoli nel ventennio De Laurentiis, e cioè uno scudetto (2022-23), tre Coppe Italia (2011-12, 2013-14, 2019-20) e una Supercoppa italiana (2014), vorrei fare toc-toc alla porta dell’Istituto Luce, farmi aprire e dire a tutti che a proposito dei 5 trionfi in questione si sbagliano: è un conto per difetto. In realtà i successi del Napoli sono stati molti di più. E se l’onestà intellettuale ha ancora cittadinanza in chi è preposto a fare informazione, almeno tre di questi, i più clamorosi, andrebbero menzionati:

1) la Supercoppa 2012 giocata a Pechino dal Napoli di Mazzarri contro la Juventus (ma forse bisognerebbe dire: contro il Palazzo) ricordata ancora oggi come lo scandalo degli scandali, roba che Moggi, De Santis & company ai tempi di Calciopoli erano un manipoli di dilettanti;

2) lo scudetto 2017-18 passato alla storia come lo scudetto di Orsato, l’arbitro che non vedeva bene da vicino, titolo che il Napoli di Sarri aveva conteso per l’intera stagione indovinate a chi?, ma certo, a Sua Maestà la Juventus;

3) e ancora il 4° posto (sì, avete letto bene: il 4° posto) nel campionato 2020-21 che venne fatto sparire, e trasformato in 5°, grazie a un colpo di bacchetta magica di mago Calvarese, l’uomo che sussurrava alle zebre, un piazzamento che avrebbe dato al Napoli, matematicamente e meritatamente, non solo il pass per la Champions dell’anno seguente ma anche il pass per il Mondiale per Club 2025, ammesso e non concesso che alla fine questo torneo si giochi. Una Champions e un Mondiale in più per il Napoli (e in meno per la Juventus) avrebbero voluto dire 100-120 milioni in più nel portafogli: fate voi i conti di cos’ha significato e ancora significa la rapina del secolo.

Gli sportivi e le persone perbene lo sanno: sono due e non uno gli scudetti vinti da De Laurentiis; sono due e non una le Supercoppe in bacheca; e ammesso che il Mondiale per club 2025 si giochi davvero, è il Napoli la squadra che assieme all’Inter ha conquistato il diritto di rappresentare l’Italia: che purtroppo nel calcio è il Paese degli imbrogli. Questo per amore di verità. Tutto il resto sono balle.

P.S. poichè so già che c'è chi mi ricorderà lo scivolone della "plusvalenza Osimhen", rispondo subito: un peccato commesso in 20 anni, in un mondo di ladri e farabutti che malvivono 24 ore su 24, è persino poco”.