Guido Clemente di San Luca a TN: "Si rischia clamoroso autogol, non commettiamo questo errore"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in chiave Napoli in vista della sfida allo Spezia.

"C’è un clima di generalizzato, diffuso, ottimismo che mi mette non poco a disagio. Dare per scontato che si vinca a mani basse mi pare un clamoroso autogol. In ogni trasmissione televisiva o radiofonica si respira quest’aria – per me insopportabile – di manifesta superiorità. Lo capisco. È difficile commentare senza tener conto dei numeri strabilianti. Di ogni tipo. Secondo OPTA (rinomato sito di statistiche), il Napoli, in base a svariati indicatori, avrebbe il 98,76% di possibilità di vincere il campionato. Come se non si dovesse considerare anche tanto altro. Mancano 18 giornate! Abbiamo appena giocato la prima di ritorno! E l’abbiamo vinta non senza trepidazioni. Chi davvero capisce di pallone sa perfettamente che basta veramente poco. Ripeto, non mi fido di questo clima. Le prossime 4 partite sono una trappola.

Proviamo ad ipotizzare uno scenario non del tutto irreale. Mettiamo che l’Inter vinca il derby, noi a La Spezia si pareggi, e s’infortunano Lobotka (non è proprio campato in aria temere per una noia muscolare: è da tempo che dico che sarebbe bene alternarlo un po’ con Demme) e Osimhen (con la strepitosa generosità che esibisce, non si può escludere un ennesimo fatto traumatico). È niente che i nerazzurri ingarrino un filotto di 4-5 vittorie e noi incappiamo in un paio di sconfitte e/o pareggi. Il vantaggio potrebbe assottigliarsi da 13 a 6-7 punti. Ad una decina di giornate dalla fine. Altro che ripudiare la scaramanzia, come invoca parte non marginale della stampa e degli ‘opinionisti’ (ex giocatori e allenatori)! Dobbiamo puntare a fare 12 punti nelle prossime 4. Ferocemente! Concentrati! Determinati! Ha fatto bene il mister ad intervenire alla radio ufficiale.

Bisogna assolutamente tener viva nella mente la sconfitta a San Siro con l’Inter. Certo, poi abbiamo avuto la sbornia di felicità per la straripante vittoria sulla Juventus, seguita a quella di Genova con la Samp. Ma poi, subito dopo, siamo incappati in una incredibile eliminazione dalla Coppa Italia, al Maradona, contro la Cremonese ultima in classifica. Del tutto imprevedibile. Dunque, possiamo fidarci di OPTA? O delle quotazioni dei siti di scommesse?

Come se non bastasse, la giustizia sportiva pare finalmente operare senza riguardi indebiti. La Juventus sembra destinata a precipitare in un nuovo baratro, dopo quello di Calciopoli. Quando dicevamo che trovare le prove spettasse ai giudici, non agli studiosi – ai quali compete invece soltanto di mettere in evidenza e dimostrare le illegittimità, non di scoprire le illiceità che le generino – abbiamo dovuto sopportare dileggio e diffamazioni. Con serenità e cristiana pazienza. Il sistema calcio si va progressivamente rivelando succube di una spinta ‘mercatizzazione’ delle regole, soffrendo alle radici della mancanza di cultura della legalità. Alla luce di quanto sta emergendo dalle indagini giudiziarie, per oltre un decennio è stato alterato, contraffatto, da comportamenti violativi delle regole, e – quel che forse più conta – in totale spregio alla lealtà sportiva. Con arrogante protervia, non contrastata (salvo rare eccezioni) in un sistema mediatico compiacente e perfino servile.