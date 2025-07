Milinkovic-Savic sta per andare al Napoli? Al ritiro del Torino arriva un altro portiere

La trattativa tra il Napoli e il Torino per Milinkovic-Savic continua. Il Torino è in ritiro in Alto Adige dal 14 luglio e nelle prossime ore si incontrerà con il Napoli per avanzare nelle trattative per il portiere serbo e Cyril Ngonge, obiettivo del club granata. L'indizio che la trattativa per portare Milinkovic-Savic a Napoli è in una fase avanzata è dato dall'arrivo del terzo portiere in ritiro.

Antonio Donnarumma, infatti, anche se già convocato da Marco Baroni, solo oggi sta raggiungendo il resto della squadra a Prato allo Stelvio. Tutto fa pensare che l'arrivo dell'estremo difensore napoletano sia utile agli allenamenti in vista di un'imminente cessione del nazionale serbo. Ricordiamo che Milinkovic-Savic ha già raggiunto l'accordo di massima con il Napoli ed ha scalzato gli altri portieri accostati al club azzurro per completare il reparto, in vista delle tante partite che attendono la squadra di Antonio Conte.