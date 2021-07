Nicolas Higuain a TN: "ADL vuole essere più importante dei calciatori e questo non va bene"

"Conosci una persona che fa un affare da 90 milioni di euro ed è triste?" Parla così di Aurelio De Laurentiis l'agente Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo, che ai microfoni di Tuttonapoli torna sull'addio dell'argentino: "Quando perdi il tuo giocatore più importante, la responsabilità di chi è? Quando tu vuoi tutti i giorni dimostrare che tu sei il buono e che il cretino è mio fratello… Si cerca sempre di far passare per cretino il calciatore, perché controlla la passione del tifoso, il presidente no. Quando tu vuoi essere più importante dei giocatori, e lui è così, si sbaglia. Invece il giocatore è quello più importante.