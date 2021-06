TN - Al raduno ci sarà anche Ciciretti: niente Chievo, ma c'è la Reggina in pressing

Dopo una stagione non esaltante in prestito secco al ChievoVerona, con tre gol in ventinove presenze, Amato Ciciretti tornerà al Napoli e si presenterà al raduno di Castel Volturno ad inizio luglio. Come raccolto da Tuttonapoli.net, l'ex Benevento, contratto in scadenza a giugno 2022, non rientra nei piani azzurri e sarà nuovamente ceduto, stavolta per forza a titolo definitivo. Il Chievo non è interessato a riaverlo, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie B: ci pensa la Reggina, pronta a far partire il pressing.