TN - Altro test in Abruzzo: allenamento congiunto col Castel di Sangro, la data

Il programma delle amichevoli di Castel di Sangro è ufficiale: dopo la partita di ieri contro l'Hatayspor, il Napoli affronterà il Girona mercoledì 2 agosto, l'Augsburg domenica 6 e a chiudere la preparazione ci sarà il match con l'Apollon Limassol l'11 agosto. Come appreso dalla nostra redazione, ci sarà però anche un altro test.

Come lo scorso anno, la formazione azzurra giocherà con il Castel di Sangro, sodalizio che milita in Eccellenza, il prossimo 8 agosto, martedì, in quello che sulla carta sarà un allenamento congiunto ma che poi, si sa, si tramuterà come sempre in una partitina. Già lo scorso anno accadde, la sfida durò 60' e i partenopei s'imposero 8-0. Quest'anno toccherà a Garcia, per la prima volta, scendere in campo contro la squadra locale. Resta da capire se l'evento, che ovviamente si terrà al Teofilo Patini, sarà a porte aperte o chiuse.