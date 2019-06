VIDEO - Gifuni a TN: "Manolas non comanda la difesa come Albiol. Serve un grande attaccante"

A margine della kermesse “L’isola verde si tinge d’azzurro”, il giornalista di radio Marte Gianluca Gifuni ha parlato ai microfoni di Tuttonapoli: “La stagione del Napoli? Appena sufficiente. Mi sarei aspettato qualcosa in più. Ancelotti ha fatto i suoi esperimenti e gli servirà sul mercato e per il prossimo anno”.

Mercato? “Manolas non è un comandate della difesa come Albiol, è più impulsivo. Ci vorrebbe un giocatore un po’ più equilibrato mentalmente ma non è facile trovarlo. Il Napoli è interessato a Pezzella che ha caratteristiche più simili allo spagnolo. Arriverà un calciatore capace di creare la superiorità numerica tra le linee come James o Lozano, ma per me la priorità resta l’attaccante perché Milik è un grande attaccante ma non è un rapinatore di area di rigore. Lì bisogna mettere mano al portafoglio”.

Cessioni? “Spero che non vada via Allan. In avanti potrebbero andare via Insigne e Callejon se arrivano James e Lozano. Credo che il Napoli voglia proporre delle novità in attacco”.