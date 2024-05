Ag. Bonaventura attacca Spalletti: "Inspiegabile, ma non sceglie da solo. Ed al suo posto..."

Enzo Raiola, procuratore tra gli altri di Giacomo Bonaventura, non usa mezzi termini per commentare la mancata convocazione

"È un'esclusione inspiegabile". Enzo Raiola, procuratore tra gli altri di Giacomo Bonaventura, non usa mezzi termini per commentare la mancata convocazione del centrocampista della Fiorentina per i prossimi Europei: "Una doccia gelata. Ha una grande carriera alle spalle e ha segnato otto gol - dice Raiola, intervistato da Tuttosport - a giorni giocherà una finale europea. Io continuo a tifare Italia, spero che vinca il torneo. Ma è inspiegabile".

"Non ha scelto solo Spalletti". Nel corso dell'intervista, Raiola ipotizza che l'esclusione di Bonaventura nasca in maniera non del tutto spontanea da parte del ct: "Giudico Spalletti una persona di livello, ma sono convinto che la scelta non sia tutta e solo frutto della sua unica volontà. Magari sbaglio, ma resta un mio pensiero. Mi sembra proprio strana, poi non voglio menzionare altre situazioni e chi sia stato chiamato al suo posto".

In passato, Spalletti aveva peraltro definito Bonaventura come il Bellingham dell'Italia: "Il ct ha sempre parlato bene di lui, tanto che Jack si aspettava di andarci all’Europeo. Era esterrefatto. Poi anche con il Cagliari ha giocato una grande partita, dimostrando di essere un campione, azzerando in quei 90’ la grande delusione subita. Parliamo di un professionista al 100%, uno che eccelle sia in campo, che fuori".