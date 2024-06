Europei 2024, il calendario completo di tutte le partite: date e orari

Manca sempre meno. Il 14 giugno prendono il via gli Europei 2024 che si tengono in Germania fino al 14 luglio, giorno della finale di Berlino

Manca sempre meno. Il 14 giugno prendono il via gli Europei 2024 che si tengono in Germania fino al 14 luglio, giorno della finale di Berlino. Presenti 24 Nazionali, che si contendono la 17ª edizione del torneo in dieci stadi tedeschi: Berlino, Colonia, Monaco di Baviera, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda e Düsseldorf. Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due squadre di ogni girone più le quattro migliori terze. Gli ottavi di finale sono in programma tra il 29 giugno e il 2 luglio, i quarti il 5 e il 6 luglio, le semifinali il 9 e il 10 luglio. Ecco il calendario dei gironi, che precede la fase a eliminazione diretta:

GIRONE A: GERMANIA, SCOZIA, SVIZZERA, UNGHERIA

14 giugno 21:00: Germania-Scozia

15 giugno 15:00: Ungheria-Svizzera

19 giugno 18:00: Germania-Ungheria

19 giugno 21:00: Scozia-Svizzera

23 giugno 21:00: Svizzera-Germania

23 giugno 21:00: Scozia-Ungheria

GIRONE B: ALBANIA, CROAZIA, ITALIA, SPAGNA

15 giugno 18:00: Spagna-Croazia

15 giugno 21:00: Italia-Albania

19 giugno 15:00: Croazia-Albania

20 giugno 21:00: Spagna-Italia

24 giugno 21:00: Albania-Spagna

24 giugno 21:00: Croazia-Italia

GIRONE C: DANIMARCA, INGHILTERRA, SERBIA, SLOVENIA

16 giugno 18:00: Slovenia-Danimarca

16 giugno 21:00: Serbia-Inghilterra

20 giugno 15:00: Slovenia-Serbia

20 giugno 18:00: Danimarca-Inghilterra

25 giugno ore 21:00: Danimarca-Serbia

25 giugno ore 21:00: Inghilterra-Slovenia

GIRONE D: AUSTRIA, FRANCIA, PAESI BASSI, POLONIA

16 giugno 15:00: Polonia-Paesi Bassi

17 giugno 21:00: Austria-Francia

21 giugno 18:00: Polonia-Austria

21 giugno 21:00: Paesi Bassi-Francia

25 giugno 18:00: Francia-Polonia

25 giugno 18:00: Paesi Bassi-Austria

GIRONE E: BELGIO, ROMANIA, SLOVACCHIA, UCRAINA

17 giugno 15:00: Romania-Ucraina

17 giugno 18:00: Belgio-Slovacchia

21 giugno 15:00: Slovacchia-Ucraina

22 giugno 21:00: Belgio-Romania

26 giugno 18:00: Ucraina-Belgio

26 giugno 18:00: Slovacchia-Romania

GIRONE F: GEORGIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, TURCHIA

18 giugno 18:00: Turchia-Georgia

18 giugno 21:00: Portogallo-Repubblica Ceca

22 giugno 15:00: Georgia-Repubblica Ceca

22 giugno 18:00: Turchia-Portogallo

26 giugno 21:00: Georgia-Portogallo

26 giugno 21:00: Repubblica Ceca-Turchia

Quando iniziano gli ottavi di finale di EURO 2024?

29 giugno

38 2A - 2B (Berlino, 18:00)

37 1A - 2C (Dortmund, 21:00)

30 giugno

40 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen), 18:00)

39 1B - 3A/D/E/F (Colonia, 21:00)

1 luglio

42 2D - 2E (Düsseldorf, 18:00)

41 1F - 3A/B/C (Francoforte, 21:00)

2 luglio

43 1E - 3A/B/C/D (Monaco, 18:00)

44 1D - 2F (Lipsia), 21:00)

Giorni di riposo: 3 e 4 luglio

Quando iniziano i quarti di finale di EURO 2024?

5 luglio

45 V39 - V37 (Stoccarda, 18:00)

46 V41 - V42 (Amburgo, 21:00)

6 luglio

48 V40 - V38 (Düsseldorf, 18:00)

47 V43 - V44 (Berlino, 21:00)

Giorni di riposo: 7 e 8 luglio

Quando iniziano le semifinali di EURO 2024?

9 luglio - 49 V45 - V46 (Monaco, 21:00)

10 luglio - 50 V47 - V48 (Dortmund, 21:00)

Giorni di riposo: 11, 12 e 13 luglio

Quando si gioca la finale di EURO 2024?

14 luglio - V49 - V50 (Berlino, 21:00)