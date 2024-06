Italia, Spalletti cambia tutto: 3-5-2 in amichevole e Raspadori dal 1'

Questa la formazione scelta dal commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti per affrontare la Nazionale Under 20

Questa la formazione scelta dal commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti per affrontare la Nazionale Under 20 di mister Bollini. All'indomani dello 0-0 contro la Turchia, in campo a Coverciano coloro che ieri non sono scesi in campo. Raspadori in campo dal 1' accanto a Scamacca.

Italia (3-5-2) - Provedel; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Folorunsho, Darmian; Raspadori, Scamacca. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.