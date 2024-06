Italia, Spalletti: "Non c'è situazione più bella d'oggi per dare un senso alla vita"

Da bordo campo, lo stesso ct Luciano Spalletti parla così a Sky Sport prima della gara: "Bisogna dare un senso alla vita"

Manca meno di un'ora al fischio d'inizio di Italia-Albania, esordio degli azzurri di Spalletti a Euro2024. Stasera, sui 62 mila posti totali messi a disposizione all'interno del Signal Iduna Park di Dortmund, quasi due terzi saranno occupati dai sostenitori dell'Albania: sono attesi 40 mila albanesi e poco più di 20 mila tifosi italiani.

Da bordo campo, lo stesso ct Luciano Spalletti parla così a Sky Sport prima della gara: "Bisogna dare un senso alla vita, e per farlo bisogna fare delle scelte. Non c'è situazione più bella di oggi. I tifosi degli altri sono di più, è ancora più bello. Non vediamo l'ora di iniziare!".

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Italia (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca. A disposizione: Meret, Vicario, Buongiorno, Gatti, Darmian, Bellanova, Mancini, Cambiaso, Cristante, Fagioli, Raspadori, Retegui, Zaccagni, El Shaarawy, Folorunsho. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Albania (4-3-3) - Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. A disposizione: Kastrati, E.Berisha, Balliu, Ismajli, Mihaj, Kumbulla, Aliji, Gjasula, Laci, Abrashi, Manaj, M.Berisha, Muci, Daku, Hoxha. Commissario tecnico: Sylvinho.