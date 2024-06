Slovacchia, Calzona: "Con l'Ucraina partita difficile, contro la Romania andremo al massimo"

Al termine del match perso per 2-1 dalla sua Slovacchia, a favore dell'Ucraina, ha parlato ai microfoni della UEFA, il ct Francesco Calzona

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata una partita davvero difficile. In alcuni momenti sono stato soddisfatto dei miei ragazzi, in altri meno.

Sono comunque contento della squadra, non posso criticarli, il primo tempo lo abbiamo giocato meglio noi. Nel ranking FIFA l'Ucraina è 20 posizioni davanti alla Slovacchia. Faremo del nostro meglio contro la Romania per provare ad arrivare agli ottavi di finale".