Slovacchia, Lobotka: "Buon inizio. Felice per la vittoria e per il premio di MVP”

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanislav Lobotka è stato eletto dalla UEFA come miglior giocatore della partita tra Belgio e Slovacchia. Un premio meritato per una prestazione sontuosa, da grande leader di centrocampo.

Il centrocampista del Napoli ha recuperato tantissimi palloni ed è stato fondamentale anche in fase di possesso: "Forse siamo stati un po' fortunati, ma quel che conta è che abbiamo vinto. Sono felice per il premio come miglior giocatore, ma sono ancora più felice per questa vittoria. Non puoi aspettarti di vincere con un grande margine contro una squadra del genere. Sicuramente è un buon inizio", ha detto al sito ufficiale della UEFA.