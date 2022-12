E' stato recuperato in via Santa Barbara a Casamicciola il corpo dell'undicesima vittima della frana di sabato scorso.

GIOVANILI GAZZETTA - IL NAPOLI HA GIÀ IL VICE-LOBOTKA: LA STELLINA IACCARINO CHE DISSE NO A JUVE E MILANESI Iaccarino, il Napoli ha in casa il vice Lobotka. E per l'azzurro disse no a Juve, Inter e Milan, scrive la versione on line della Gazzetta dello Sport raccontando del talento che Spalletti ha voluto in ritiro con i grandi e che in passato stregò anche Bruno... LE ALTRE DI A DIRIGENTI JUVE SI CRITICAVANO, L'INTERCETTAZIONE: "E' PERICOLOSO, SPINAZZOLA-PELLEGRINI NON SI PUÒ!" Filtrano nuove intercettazioni riguardanti il caso Juventus. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato alcune dichiarazioni