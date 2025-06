Europei Under 21, oggi si parte con l'Italia: gironi, calendario, stadi e date

Quest'oggi, 11 giugno, inizia la 25a edizione degli Europei Under 21. Alla manifestazione, che si svolgerà in Slovacchia, prenderà parte anche l'Italia Under 21, inserita nel gruppo A insieme alla Nazionale ospitante, la Spagna e la Romania, con quest’ultima che sarà anche la prima avversaria degli azzurri. Gli Europei Under 21 si erano già tenuti in Slovacchia, nel 2000, ed a vincere quell’edizione fu proprio l’Italia

STADI - Le partite si terranno in 8 stadi del Paese:

Bratislava, Tehelné pole, 22 500 posti

Trnava, Stadio Anton Malatinský, 18 200 posti

Dunajská Streda, MOL Aréna, 12 700 posti

Košice, Košická futbalová aréna, 12 555 posti

Žilina, Štadión pod Dubňom, 10 897 posti

Trenčín, Štadión Sihoť, 10 000 posti

Nitra, Stadio pod Zoborom, 7 480 posti

Prešov, Futbal Tatran Aréna, 6500 posti

GIRONI E CALENDARIO

GRUPPO A - Italia, Slovacchia, Spagna e Romania

Slovacchia-Spagna, 11 giugno ore 18

Italia-Romania, 11 giugno ore 21

Spagna-Romania, 14 giugno ore 18

Slovacchia-Italia, 14 giugno ore 21

Spagna-Italia, 17 giugno ore 21

Slovacchia-Romania, 17 giugno ore 21

GRUPPO B - Repubblica Ceca, Germania, Slovenia e i campioni in carica dell’Inghilterra:

Repubblica Ceca-Inghilterra, 12 giugno ore 21

Germania-Slovenia, 12 giugno ore 21

Inghilterra-Slovenia, 15 giugno ore 18

Repubblica Ceca-Germania, 15 giugno ore 21

Germania-Inghilterra, 18 giugno ore 21

Slovenia-Repubblica Ceca, 18 giugno ore 21

GRUPPO C - Portogallo, Francia, Polonia e Georgia:

Portogallo-Francia, 11 giugno ore 21

Polonia-Georgia, 11 giugno ore 21

Portogallo-Polonia, 14 giugno ore 21

Francia-Georgia, 14 giugno ore 21

Georgia-Portogallo, 17 giugno ore 18

Polonia-Francia, 17 giugno ore 18

GRUPPO D - Finlandia, Paesi Bassi, Ucraina eDanimarca:

Ucraina- Danimarca, 12 giugno ore 18

Finlandia-Paesi Bassi, 12 giugno ore 21

Finlandia-Ucraina, 15 giugno ore 18

Danimarca-Paesi Bassi, 15 giugno ore 21

Paesi Bassi-Ucraina, 18 giugno ore 18

Danimarca-Finlandia, 18 giugno ore 18

QUARTI DI FINALE - A partire dal 21 giugno (in caso di parità due tempi supplementari e, eventualmente, calci di rigore):

Vincente girone A – Seconda gruppo C (Zilina, 21 giugno ore 18)

Vincente gruppo C- Seconda gruppo A (Trnava, 21 giugno ore 21)

Vincente gruppo B – Seconda gruppo D (Dunajská Streda, 22 giugno ore 21)

Vincente gruppo D – Seconda gruppo B (Prešov, 22 giugno ore 21)

SEMIFINALE - Le vincenti dei primi due quarti si affronteranno il 25 giugno alle ore 18 a Bratislava, le altre due allo stesso giorno alle ore 21 a Košice

FINALE - Si giocherà sabato 28 giugno ore 21 allo stadio Tehelné pole di Bratislava

I CONVOCATI DELL'ITALIA - Ecco la lista dei 23 convocati dal ct Nunziata:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina)

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Monza), Cesare Casadei (Torino), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Tommaso Baldanzi (Roma), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley)