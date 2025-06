Primavera, Malasomma verso il contratto da pro con il Napoli: poi possibile prestito

L'azzurrino Matteo Malasomma si è distinto nella stagione appena terminata di Primavera 2, segnando sette gol e fornendo sei assist (di cui uno in finale play-off), giocando sia come esterno sinistro che come trequartista. Ora, il Napoli vuole fargli firmare il suo primo contratto da professionista, con un piano ben preciso per il futuro.

Il classe 2006 si legherà agli azzurri come professionista, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ma non per giocare in prima squadra, almeno per il momento. Infatti, l'idea del Napoli è quella di cederlo in prestito, possibilmente in Serie B o Serie C, per permettergli di fare le prime esperienze nelle serie maggiori. A questo proposito, già diversi club hanno chiesto informazioni per Malasomma.