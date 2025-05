Primavera, Rocco: "Merito dei ragazzi, mancava solo carattere. A Conte ho chiesto una cosa..."

Dario Rocco, allenatore del Napoli Primavera, ha parlato ai media dopo la finale play-off vinta 2-0 contro la Virtus Entella. Di seguito le sue parole estratte dal video di Radio Crc: “Io sono venuto solo per vincere il campionato, l’ho detto già la volta scorsa: avevo solo un piano in testa che era il primo posto. Non mi ero dato più di un anno di tempo. Ce l’abbiamo fatta, merito di questi str*nzi qua (indica i giocatori e iniziano a esultare, ndr). Merito di questi ragazzi che dal primo giorno di ritiro mi hanno assecondato in tutto, qualsiasi cosa si dovesse fare. Hanno dato disponibilità anche nei momenti più difficili, le prime due partite sono state un incubo per me e ho fatto scudo intorno a loro. Mi hanno ripagato. Questi ragazzi sono qui dall’età di 8-9 anni, è il risultato dei tanti anni di lavoro dei tanti istruttori. Per quanto riguarda il sottoscritto, Santoro e Sinicropi, abbiamo dato la mentalità giusta a questi ragazzi, mancava un pezzettino”.

Il suo merito è aver dato un’identità a questi ragazzi:

“La difficoltà era l’aspetto caratteriale, perché dovevano maturare sotto l’aspetto della personalità. La gioia è arrivare a questa partita e chiedere loro qui ‘Vi do due ore e portatemi il titolo’, e basta. Questa è stata la riunione tecnica di stamattina. Abbiamo sicuramente preparato la partita in settimana, ma la finale non va preparata troppo. Anzi, ho predicato calma perché Cercola oggi è impazzita. Posso dire fortemente che questi ragazzi sono pronti”.

Nel primo tempo non avete rischiato nulla, è questo che le dà più soddisfazione?

“A me piace che la squadra attacchi di più, però eravamo davvero stanchi. Mi piace che abbiano la personalità di giocare, se hanno paura di giocare faranno fatica ovunque. Invece i ragazzi vogliono la palla”.

Sui social tutti i giocatori del Napoli hanno pubblicizzato l’evento e anche De Laurentiis ha suonato la carica:

“C’era molta pressione, però volevo chiedere a mister Conte se gli avanzava una ciliegina (ride, ndr). Lui è eccezionale per come mi tratta quelle poche volte che vado a Castel Volturno, mi dà davvero tanta gioia”.

Dopo la partita contro il Palermo c’è stato un po’ di malumore:

“Negli ultimi 4 anni ho fatto 4 play-off, sapevo le emozioni che danno e i ragazzi hanno bisogno di queste partite per crescere. Poi l’obiettivo primo posto era andato e dovevo per forza dire così (ride, ndr). Ho cercato di alleggerire un po’ la testa dei ragazzi, cercando di vedere sempre il positivo”.

Sul tweet del presidente De Laurentiis:

"Ringrazio il presidente che ci ha regalato una gioia incredibile con lo scudetto. D'ora in poi pensiamo a completare anche perché abbiamo Conte in squadra. Poi c'è la primavera promossa, non vedo perché le squadre del nord debbano avere qualcosa in più di noi. Voglio ringraziare i giornalisti a nome di tutti".