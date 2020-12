Il campionato Primavera 1 non riprendere, tutto rimandato (forse) al 2021

Se il calcio professionistico continua a lavorare nella speranza di poter tenere in piedi un sistema che sembra sempre più sull'orlo del collasso, per le giovanili il discorso è decisamente diverso. L'iniziale decisione del Consiglio di Lega di sospendere il campionato fino al 3 dicembre è stata prorogata fino al 10 gennaio. Dunque se ne riparlerà nel 2021, anche se non ci sono ancora certezze: nel caso in cui non si dovesse riprendere - riporta Il Tempo - sarebbe difficile immaginare l'assegnazione del titolo con coefficiente correttivo, come fatto lo scorso anno con l'Atalanta, visto le poche partite (sei) disputate fino a questo momento.