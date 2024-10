Ufficiale Italia U17, raduno per qualificazioni europee: un giovanissimo del Napoli tra i convocati

Dal 29 ottobre al 3 novembre a Coverciano si terrà il raduno dell'Italia under 17. L'obiettivo è la prima fase delle qualificazioni all'Europeo, in programma dal 5 all'11 novembre a San Marino, dove gli azzurrini si presenteranno da campioni in carica.

Il ct Massimiliano Favo ha convocato 28 giocatori, una lista che si ridurrà a 20 dopo un'amichevole contro i pari età della Fiorentina. Cinque elementi arrivano da campionati esteri: Iddrisa Dauda Amihere dal WBA, Laurence Giani dallo Stoke City, Leonardo Rodella dal Southampton, mentre Luca Reggiani e Samuele Inacio, figlio di Piá, provengono dal Borussia Dortmund.

Galles, Norvegia e San Marino le avversarie designate.

Di seguito l'elenco dei chiamati, tutti classe 2008:

Portieri

Alessandro Longoni (Milan), Andrea Maran (Modena), Sebastiano Nava (Juventus)

Difensori

Leonardo Noah Bovio (Inter), Benit Borasio (Juventus), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Alessio Insignito (Spezia), Alessandro Perrotti (Fiorentina), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Mattia Ridolfi (Cesena), Mattia Zaghini (Cesena)

Centrocampisti

Oliver Blini (Empoli), Christian Comotto (Milan), Andrea Luongo (Torino), Fabio Pandolfi (Milan), Matteo Papaccioli Oliveira (Como), Antonio Pirrò (Udinese), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta), Leonardo Rodella (Southampton), Marco Tiozzo Pagio (Juventus)

Attaccanti

Danilo Busiello (Empoli), Thomas Campaniello (Empoli), Vincenzo Damiano (Atalanta), Simone Lontani (Milan), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Samuel Wiafe (Modena).