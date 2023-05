Mondiale Under 20, la Nigeria batte l'Italia 2-0: un'ora in campo per Ambrosino

Dopo la bellissima vittoria contro il Brasile l'Italia di Carmine Nunziata ha perso la seconda gara del Mondiale Under 20 in corso in Argentina.

Dopo la bellissima vittoria contro il Brasile l'Italia di Carmine Nunziata ha perso la seconda gara del Mondiale Under 20 in corso in Argentina. A Mendoza gli azzurrini hanno perso 2-0 una gara molto combattuta contro la Nigeria: seconda vittoria per le Super Eagles che hanno avuto la meglio grazie a un gol di Salim Fago poco dopo l'ora di gioco, un successo che proietta Bosso e i suoi ragazzi agli ottavi di finale con 90 minuti d'anticipo. Il napoletano Ambrosino, è rimasto in campo fino al 59', sostituito da Lipani. Classifica gruppo D

Nigeria 6 punti (2 partite)

Italia 3 (1 partita)

Brasile 0 (1 partita)

Repubblica Dominicana (1 partita)