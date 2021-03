Primavera, boccata d'ossigeno per gli azzurrini: battuta 2-0 la Reggina

Il Napoli Primavera batte 2-0 la Reggina nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 2. Gli azzurrini partono subito forte sfiorando il gol prima con Virgilio e poi con Labriola sul finire di tempo. Nella ripresa il ritmo è ancora alto e il Napoli arriva ancora a un passo dalla rete con D'Agostino: stupenda parata di Lo Faro che salva il risultato. A 10 minuti dalla fine i ragazzini di Cascione passano in vantaggio con Vergara, che in scivolata trasforma in gol una punizione battuta dalla sinistra da Sami. Al 90' Napoli che raddoppia con D'Agostino, che gira in rete dopo un tiro respinto di Di Dona. Tre punti importantissimi per gli azzurrini, che lasciano il terzultimo posto, staccano la Reggina di 4 punti e si avvicinano alla zona playoff, avendo ancore alcune partite da recuperare. Di seguito le formazioni scese in campo al Campo Sportivo "Piccolo" di Cercola

NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Barba, Spedalieri, Guarino, Potenza; Virgilio, Amoah, Sami, Labriola; Ambrosino, D’Agostino. PANCHINA: Pinto, Provitolo, Acampa, D’Onofrio, Sepe, Vergara, Nzila, Di Dona, Furina, Umile. All.Cascione

REGGINA (4-3-3): Lofaro; Foti, Rechichi, Vigliani, Spaticchia; Scolaro, Rao, Carlucci; Bezzon, Mongani, Provazza. PANCHINA: Ammirati, Iero, Aliquo, Di Bella, Pellicano, Costantino, Traore, Pastorella, Tersinio, Clemente, Domanico, Zinno. All. Falsini