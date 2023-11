GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI PAREGGIA CONTRO LA VIRTUS ENTELLA: FINISCE 1-1 A CERCOLA Il Napoli Primavera ha pareggiato con la Virtus Entella per 1-1 nella settima giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B Il Napoli Primavera ha pareggiato con la Virtus Entella per 1-1 nella settima giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B LE ALTRE DI A MILAN-UDINESE, FORMAZIONI UFFICIALI: THEO OUT A SORPRESA, JOVIC ACCANTO A GIROUD Sono state annunciata da poco le formazioni ufficiali di Milan-Udinese, sfida delle 20.45 che chiuderà il sabato di Serie A. Pioli deve gestire le risorse e le forze considerando l’impegno di martedì in Champions e le tante assenze per problemi fisici.... Sono state annunciata da poco le formazioni ufficiali di Milan-Udinese, sfida delle 20.45 che chiuderà il sabato di Serie A. Pioli deve gestire le risorse e le forze considerando l’impegno di martedì in Champions e le tante assenze per problemi fisici....