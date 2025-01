Primavera, il Napoli vince il derby a Salerno! Gli azzurrini restano secondi

Il Napoli Primavera vince il derby campano valido per quindicesima giornata del campionato Primavera 2, battendo 2-1 la Salernitana. Gli azzurrini passano in vantaggio al 19' con De Chiara, pareggio dei padroni di casa su calcio di rigore realizzato, da Di Vico, per fallo di mano. All'85' ancora De Chiara, con un altro penalty sempre per fallo di mani, regala ai ragazzi di mister Rocco. Con questi tre punti conquistati il Napoli consolida il secondo posto e non perde terreno dal Frosinone capolista, -7 dai ciociari e +5 su Ternana e Palermo.

NAPOLI: Turi, Di Martino, D’Angelo, Cimmaruta, Gambardella, Esposito, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Ballabile, Borriello. PANCHINA: Sorrentino, Colella, F.Distratto, Garofalo, Napoletano, Avvisati, Khraban, D.Distratto, Stasi, Pinzolo, Borrelli, Picca. All. Rocco