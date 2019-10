Primavera, lunga squalifica per Manzi: 3 turni di stop per il difensore di Baronio

Mano pesante del giudice sportivo dopo quanto accaduto al termine di Chievo-Napoli, match di Primavera che si è concluso sul punteggio di 1-1 con rete dei padroni di casa in pieno recupero. Nervi tesi dopo il novantesimo, a pagarne le conseguenze è Claudio Manzi: il difensore azzurro, infatti, è stato squalificato per tre giornate. Nel comunicato si legge che la sanzione arriva "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (seconda sanzione) e per avere, al 94esimo del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio alla tibia".