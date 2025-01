Rileggi live Primavera, Napoli-Benevento 0-0: gara senza emozioni al Piccolo

16.18 - Termina la gara! Risultato finale di 0-0 tra le due squadre campane: tanto Napoli ma pochissime le occasioni con un Benevento attentissimo in fase difensiva. Un punto per parte dunque con il Napoli che perde terreno dal Frosinone che vince ad Avellino e allunga in classifica.

91' - OCCASIONISSIMA PER GIOIELLI CHE SFRUTTA DEI RIMPALLI E CALCIA AL VOLO MA IL PALLONE TERMINA DI POCHISSIMO FUORI!

90' - 3 minuti di recupero!

86' - Forcing del Napoli, corner guadagnato dagli azzurrini

83' - Espulso Rucci del Benevento, fallo molto pericoloso

71' - Fuori Colella e Popovic, dentro Di Martino e Malasomma

70' - Reti ancora inviolate, incessante la pioggia sul terreno di gioco. Pochissime le emozioni

65' - Prima chance della gara, colpo di testa di Gambardella da corner ipnotizzato dal portiere del Benevento

58' - Calcio d'angolo in favore del Napoli

53' - Calcio di punizione dal limite per il Napoli

15.30 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

15.16 - FINISCE IL PRIMO TEMPO, 0 A 0.

44' - Ammonito De Chiara nel Napoli

43' - Palla persa in fase di impostazione dal Napoli ma Esposito chiude tutto.

39' - Serpentina caparbia di Popovic che viene fermato solo dall'estremo difensore del Benevento.

34' - Ammonito D'Angelo, intervento con gamba molto alta

31' - Partita bloccata e zero emozioni, squadre più attente a difendere.

22' - Inizia a piovera al Piccolo di Cercola

21' - Calcio d'angolo a favore del Napoli

15' - Partita molto bloccata

9' - Corner in favore del Benevento

8' - Partita molto bloccata, il Napoli cerca subito la giocata offensiva.

14.30 - INIZIA LA GARA!

14.28 - Squadre sul terreno di gioco, osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Daniele Prisco, il bimbo divenuto "mascotte" della prima squadra.

14.20 -​​Tutto pronto al Piccolo di Cercola, squadre pronte per l'ingresso in campo

12.45 - I convocati di mister Rocco per il match odierno: BALLABILE; BORRELLI; BORRIELLO; CIMMARUTA; COLELLA; D'ANGELO; DE CHIARA; DI MARTINO; DISTRATTO D.; DISTRATTO F.; ESPOSITO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GIOIELLI; MALASOMMA; NAPOLETANO; PICCA; PINZOLO; POPOVIC; SORRENTINO; STASI; TURI; ZAGO.

Oggi, alle 14:30, il Napoli Primavera affronterà il Benevento nel quattordicesimo turno del campionato di Primavera 2. Riprende dunque la conquista ad una promozione dopo la pausa per le festività natalizie: gli azzurrini dovranno reagire dopo le due sconfitte consecutive patite a fine anno e arrivano a questa sfida forti di 27 punti contro i 22 dei giallorossi. La rosa di mister Rocco ha mostrato una crescita costante nella prima parte di stagione e vuole riprendere la striscia positiva per consolidarsi tra le squadre di vertice del torneo.

Dall’altra parte, il Benevento non ha ancora dimostrato continuità di risultati in questo campionato. Dopo 3 sconfitte consecutive infatti, la squadra allenata da Gennaro Iezzo (vecchia conoscenza del Napoli) ha chiuso l'anno battendo in casa il Cosenza. La partita si prospetta interessante: il Napoli, in piena voglia di reazione, cercherà di sfruttare il fattore campo, mentre il Benevento tenterà di ottenere un successo in trasferta che manca da fine novembre. Sarà un test importante per entrambe le squadre.

Segui la diretta testuale qui su TuttoNapoli!