Rileggi live Primavera, Napoli-Perugia 3-1 (Raggioli 22', 29', Borriello 46', 66' Sadetinov): prima vittoria per gli azzurrini!

Domina il Napoli e vince la prima partita stagionale battendo il Perugia per 3-1. La doppietta di Raggioli nel primo tempo indirizza la gara in discesa per gli azzurrini che ad inizio secondo tempo calano il tris con Borriello. Nel gestire il vantaggio il Napoli concede un calcio di rigore al Perugia realizzato da Sadetinov. Nel finale rigore sbagliato da Gioielli. Primi 3 punti stagionali e boccata d'ossigeno per la rosa che si toglie dalle zone basse della classifica.

16.50 TERMINA LA GARA

89' - La gara svolge al termine con il Napoli in totale gestione.

86' - Ci prova Gambardella ma è attentissimo Yigma, il destro dall'interno dell'area di rigore è ipnotizzato.

84' - Esce Borriello ed entra Borrelli.

83' - Ci crede il Perugia che guadagna un buon calcio di punizione dal limite dell'area.

81' - Ammonito anche De Chiara

77' - Destro di Borriello che viene facilmente ipnotizzato da Yigma

74' - Ammonito Sadetinov

71' - ANCORA GIOIELLI FALLISCE IL 4-1! Clamorosa chance sempre per Gioielli a pochi minuti dal rigore sbagliato: D'Angelo attivissimo sulla fascia pesca al centro Gioielli che fallisce clamorosamente.

69' - SBAGLIA IL RIGORE GIOIELLI!

67' - RIGORE PER IL NAPOLI! Fallo su Borriello e opportunità per Gioielli.

66' - Esce Raggioli ed entra Della Salandra.

65' - Accorcia il Perugia: non sbaglia l'opportunità sul calcio di rigore Sadetinov che spiazza completamente Turi. 3-1, il Perugia accorcia.

65' - RIGORE PER IL PERUGIA! Fallo di Raggioli sul lato destro dell'area di rigore su Berta.

63' - Non ce la fa il serbo, dentro Ballabile.

62' - Si tocca il flessore Popovic, finta di corpo e poi il dolore alla coscia sinistra. Entrano in campo i medici.

62' - Ci riprovano gli ospiti con Sadetinov ma Turi è sempre super attento.

58' - Cresce il Perugia ed il Napoli rintana nella propria area di rigore.

57' - Bel destro di Ambrogi dai 25 metri ma palla che esce di pochissimo.

54' - Desto da lontanissimo di De Chiara, tiro centrale e preciso ma debole.

53' - Preme il Napoli che nonostante il risultato in cassaforte non si ferma: Borriello ci prova dal limite dell'area ma è fermato da un fallo di mani di Berta.

51' - Bella parata di Turi sul desto di Ambrogio.

48' - Rischio in difesa per il Napoli dopo la palla persa da D'Angelo, chiude bene Gioielli.

47' - TRIS DEL NAPOLI! Progressione di D'Angelo sulla fascia sinistra che serve perfettamente al centro Borriello che non può sbagliare e sigla il tris azzurro!

46' - Esce Malasomma e dentro Colella nelle file del Napoli. Entra Bussotti nel Perugia ed esce Lickunas.

15 58. - Riparte la gara!

45' - Termina il primo tempo.

43' - Occasione Napoli per il tris: ottimo traversone di Borriello raccolto da D'Angelo ma il tentativo è murato dalla difesa perugina.

40' - Primo giallo anche nel Napoli: ammonito Malasomma.

37' - Timido tentativo del Perugia dal lato destro del campo: cross in area di Berta ma Turi è attento e anticipa tutti.

33' - Ancora Popovic! Una progressione di velocità e tecnica pura ma quando arriva al tiro non centra la porta!

32' - Ammonito Ambrogio.

29' - IL NAPOLI RADDOPPIA! Super progressione di Popovic che dal lato sinistro gestisce il contropiede del Napoli e pesca al centro il solo Raggioli: per lui è facile insaccare di destro davanti al portiere.

28' - Destro a giro di Giorgetti con la palla che esce di poco a lato: Turi fermo gestisce la traiettoria del pallone.

26' - Adesso preme il Perugia: Lickunas sempre super ispirato ci prova da sinistra ma il suo cross non è raccolto da nessuno in area di rigore.

22' - GOOL DEL NAPOLI! Borriello avanza sulla fascia destra, vince un rimpallo e serve in area di rigore il tutto solo Raggioli che con un calcio di rigore in movimento non può sbagliare e centra l'angolino sinistro. Napoli in vantaggio.

19' - Adesso il Napoli spinge e sta convincendo: Popovic ne supera 3, scambia con Gioielli ma viene fermato sul più bello.

15' - CLAMOROSA CHANCE MANCATA DAL NAPOLI. Borriello ci prova con un destro dall'interno dell'area di rigore, il pallone finisce a Popovic che assiste Raggioli che tutto solo sbaglia colpendo l'unico difensore davanti la porta vuota.

13' - De Chiara ci prova direttamente da calcio d'angolo ma l'estremo difensore perugino è attento e manda in corner.

11' - Primo affondo azzurro con Borriello, dribbling e tentativo di destro fermato da Ambrogi, Corner

9' - Super discesa del solito Lickunas che si fa tutto il campo superando tre uomini, il suo sinistro è però debole e Turi blocca facilmente.

7' Dopo una bella costruzione tra Malasomma e Raggioli, il terzino destro Perugini si immola e ferma un'ottima trama azzurra.

5' - È sempre Lickunas il più pericoloso della partita: salta Esposito con un bel dribbling ma non riesce poi a crossare. Palla in corner.

2' - MEGA OCCASIONE per il Perugia che con Lickunas va vicino al vantaggio! Cross laterale e dopo una mischia in area il sinistro di Lickunas è salvato da Malasomma sulla linea.

15.00 - Si va! La gara ha inizio

14.57 - Squadre in campo

14.24 - Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-1-2): Turi, Esposito, D'Angelo, Gioielli, Gambardella, Garofalo, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Popovic, Borriello.

Perugia (4-3-3): Yigma, Dottori, Giorgetti, Ambrogi, Rondolini, Cottini, Sadetinov, Perugini, Casagrande, Lickunas, Berta.

13.55 - Le squadre sono giunte al campo e a breve inizierà la fase di riscaldamento.

Il Napoli Primavera torna in campo per la sfida casalinga contro il Perugia nel campionato Primavera 2, con l'obiettivo di riscattarsi dopo la seconda sconfitta consecutiva subita in trasferta contro lo Spezia per 2-1. La squadra partenopea cercherà di ritrovare la via della vittoria davanti al proprio pubblico, mentre il Perugia, fermo a un solo punto in classifica, frutto di un pareggio contro il Pisa e una sconfitta contro il Benevento, è a caccia del primo successo stagionale.

Il match avrà inizio alle ore 15.00 allo Stadio Piccolo di Cercola. Di seguito l'elenco dei convocati del tecnico azzurro Dario Rocco: Avvisati; Ballabile; Borrelli; Borriello; Cimmaruta; Colella; D'Angelo; De Chiara; Della Salandra; Distratto D.; Distratto F.; Esposito; Gambardella; Garofalo; Gioielli; Malasomma; Petrone; Pinzolo; Popovic; Raggioli; Stasi; Turi; Zago