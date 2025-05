Live Primavera, Napoli-Renate: iniziano oggi i playoff promozione, segui la diretta su TuttoNapoli

Hanno inizio oggi i playoff promozione del campionato Primavera 2, il Napoli Primavera affronterà a Cercola il Renate arrivato quarto nel girone A. Dopo una regular season intensa, gli azzurrini puntano alla promozione in Primavera 1 attraverso queste ultime sfide stagionali. Su TuttoNapoli potrai seguire la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

Il tecnico Rocco si affiderà ai suoi uomini migliori: nel solito 4-3-3 va Turi in porta, difesa formata da Colella, Esposito, Gambardella e Di Martino. Nel centrocampo a tre è pronto Russo in cabina di regia, coadiuvato da De Chiara e De Martino. Tridente offensivo formato da Raggioli perno centrale e larghi Ballabile e Popovic. Questo la probabile formazione degli azzurrini per affrontare il Renate allenato proprio da un ex Napoli, Gianluca Savoldi, che si è posizionato al quarto posto nel Gruppo A.

Primavera 2, i verdetti della regular season:

GIRONE A

Promozione: Parma;

Play-off: Como, Virtus Entella, Renate, Vicenza;

Play-out: Reggiana, Feralpisalò.

GIRONE B

Promozione: Frosinone;

Play-off: Napoli, Ascoli, Ternana, Pescara;

Play-out: Crotone, Monopoli.

Accoppiamenti play-off (gara unica sul campo della squadra meglio classificata)

Como-Pescara

V.Entella-Ternana

Ascoli-Vicenza

Napoli-Renate