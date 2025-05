Ufficiale Primavera 2, designati i playoff: ecco chi affronterà il Napoli

Il Napoli Primavera allenato da mister Rocco ha vinto anche nell’ultima giornata di campionato contro il Crotone. Gli azzurrini terminano dunque la regular season al terzo posto vista la contemporanea vittoria dell’Ascoli a Frosinone per 1-2. L'under 19 azzurra affronterà ai quarti di finale il Renate, finito quarto nel gruppo A mentre in caso di eventuale vittoria affronterebbe in semifinale la vincente di Como-Pescara.

Con una vittoria del Pescara gli azzurrini giocherebbero in casa a Cercola mentre con la vittoria del club lombardo il Napoli volerebbe in semifinale a Como.