Scudetto Under 15, il Napoli elimina il Bologna vola ai quarti: sfiderà la Fiorentina

vedi letture

Il Napoli Under 15 pareggia 2-2 in casa contro i pari età del Bologna dopo una prestazione convincente, che avrebbe meritato miglior sorte. Per gli azzurrini le reti sono entrambi di Piccolo Salvatore. Ora nei quarti di finale ci sarà la Fiorentina, avversaria già affrontata nel girone: una sfida difficile, ma che gli azzurrini potranno affrontare senza pressioni, con la possibilità di sorprendere.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).