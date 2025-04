Ufficiale Primavera, il Napoli domina il derby con l'Avellino: azzurrini ai playoff

Larga vittoria del Napoli Primavera questa mattina ad Avellino, 2-5 il risultato finale con gli azzurrini che escono vittoriosi dal derby tutto campano ma soprattutto si aggiudicano l'artimetica certezza di partecipare alla fase playoff del campionato Primavera 2. La gara non inizia benissimo per i giovanissimi allenati da mister Rocco: l'Avellino passa in vantaggio al primo minuto con Antoci, ma il Napoli reagisce subito con un grande Popovic. A ribaltare il risultato è Raggioli al 30', l'1-3 arriva ancora con la stella serba che al 33' sigla la sua personale doppietta. Nel secondo tempo accade tutto negli ultimi 15 minuti: prima l'Avellino accorcia con Fusco, poi il Napoli dilaga con un'altra doppietta, quella di Malasomma.

Il traguardo dei playoff è raggiunto anche artimeticamente per gli azzurrini: sono infatti 11 i punti di vantaggio sul Benevento sesto, con soli 3 turni ancora da giocare in regular season.