Rileggi live Primavera, Napoli-Palermo 1-1 (28' De Chiara, Vaccaro 36'): pari a Cercola

95' - Finisce qui la gara!

93' - CLAMOROSA TRAVERSA DEL PALERMO! Essa Mvondo si divora il gol vittoria, involato in contropiede salta Turi ma il destro a porta vuota sbatte clamorosamente sulla traversa!

92' - Miracolo di Turi! Il portiere azzurro compie un clamoroso riflesso su una deviazione

80' - Garofalo va vicinissimo al gol! Azione personale, doppio dribbling e tentativo di incrocio con il mancino, palla deviata benissimo dal portiere del Palermo in calcio d'angolo

70' - Spinge forte adesso il Napoli, alla ricerca del 2-1!

65' - Che chance clamorosa per Vaccaro! Doppio dribbling in area di rigore, sinistro preciso con Turi immobile ma la palla termina di pochissimo a lato

61' - Fuori Malasomma e dentro Pinzolo, fuori Mboumbou e dentro Ballabile

60' - Gara molto bloccata tra le due squadre

13.04 - Riparte la gara!

45' - Termina il primo tempo!

39' - Che chance per il Napoli! Azione manovrata molto bene dagli azzurri, Cimmaruta ci prova dall'interno dell'area di rigore ma il destro è altissimo!

36' - GOL SPETTACOLARE DI VACCARO DEL PALERMO! Azione clamorosa del 2007 rosanero che parte da centrocampo, supera due difensori azzurri, si aggiusta il pallone con una veronica e scarica un destro piazzato pazzesco! 1-1 a Cercola!

29' - Ancora De Chiara ci prova dai 25m, palla deviata in corner!

28' - DE CHIARA PORTA IN VANTAGGIO IL NAPOLI! Grandioso assist di Popovic, stop al centro dell'area di rigore del capitano De Chiara che insacca in porta!

20' - Punizione in favore del Napoli

16' - Destro di Popovic, di poco a lato

15' - Spinge il Napoli!

7' - Giropalla dei rosanero

12.00 - Viene osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Papa Francesco

11.55 - Squadre in campo!

11.40 - Sono ufficiali le scelte dei due allenatori:

Napoli (4-3-3): Turi, Di Martino, Colella, De Chiara, Gambardella, Garofalo, Malasomma, Cimmaruta, Mboumbou, Popovic, Borriello. All. Rocco

Palermo (3-5-2): Cutrone, Nicolosi, Avena, D'Acquisto, Di Maro, Vaiana, Occhione, Russo, Salvador, Vaccaro, Visconti. All. Del Grosso

Amici di TuttoNapoli buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del match di Primavera 2 tra Napoli e Palermo: terzultima gara del campionato dedicato alle giovani promesse. Gli azzurrini, già sicuri della zona playoff, vogliono migliorare la propria posizione in classifica contro sorpassando la Ternana e avvicinandosi all'Ascoli posizionato secondo in classifica. Il Palermo è chiamato invece alle ultime speranze per l'ultimo spot playoff che dista attualmente 4 punti.