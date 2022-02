Primavera, non basta il gol di Ambrosino: il Napoli perde 2-1 col Bologna

Il Napoli Primavera perde per 2-1 contro il Bologna in casa nella sfida valida per la 18ª giornata del campionato Primavera 1. All'Arena Giuseppe Piccolo di Cercola decide per ora la rete di Rocchi al 13': il capitano dei Felsinei sfrutta un buco difensivo della difesa azzurra e con un diagonale preciso batte Idasiak. Frustalupi ad inizio ripresa fa entrare la stellina Ambrosino al posto di D'Agostino e il numero 10 sigla dopo appena 2'il pari con un bel colpo di testa su cross di Marchisano. Al 53’ ancora Ambrosino sfiora il gol del vantaggio, ma la conclusione troppo centrale e debole viene bloccata da Bagnolini. Sulla ripartenza successiva invece Raimondo non sbaglia e con una conclusione sul primo palo porta di nuovo il Bologna in vantaggio. Al 72’ la più grande occasione per il Napoli per pareggiare arriva con una conclusione di Mercurio, ma Bagnolini con un miracolo salva in angolo.