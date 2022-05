Primavera, pazzo Napoli: sul 3-1 si fa rimontare dalla Spal e non chiude i giochi salvezza

Il Napoli Primavera ha perso contro la Spal per 4-3 nella penultima giornata di campionato di Primavera 1 al centro sportivo Spal “Fabbri".

Il Napoli Primavera ha perso contro la Spal per 4-3 nella penultima giornata di campionato di Primavera 1 al centro sportivo Spal “Fabbri". Al gol iniziale di Wike, gli azzurrini rispondono benissimo, pareggiando subito con D'Agostino e poi trovando la doppietta di Vergara per il 3-1. In chiusura di tempo però il 3-2 di Orfei che ridà fiducia ai padroni di casa, già retrocessi, che restano in partita e nel finale di gara trovano il pareggio con Saio ed infine la clamorosa rimonta col 3-2 di Simonetta. Napoli che ora è atteso dall'ultima giornata contro il Verona per evitare il quartultimo posto.

Napoli: Idasiak; Barba, Costanzo, Hysaj, Acampa, Spavone (80' Gioielli), Iaccarino, Marchisano (88' Marchisano) D'Agostino, Vergara, Ambrosino. All. Frustalupi

La classifica: Roma 65, Inter 62, Atalanta 58, Cagliari 56, Juventus 54, Fiorentina 51, Sampdoria 49, Bologna 45, Sassuolo 45, Empoli 43, Verona 43, Torino 42, Napoli 40, Milan 39, Genoa 37, Lecce 37, Spal 26, Pescara 15.