RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Verona 1-3: tanto gioco ed un solo gol, un brutto avvio costa il ko!

95' - E' FINITA! Il Napoli perde una gara importante a causa di un avvio horror, subendo subito due reti. Da quel momento enorme mole di gioco degli azzurrini ma sbattendo sul muro del Verona. Troppo tardi il 2-1 di Sahli e poi per la frenesia finale nel tentativo di pareggiare arriva il 3-1 del Verona.

93' - GOL VERONA! Il Napoli proiettato alla ricerca del pari subisce il 3-1 di Diao Balde su un cross fatto passare per non concedere calcio d'angolo

91' - SAHLI! GOL DEL NAPOLI! Il Napoli la riapre finalmente col francese dopo una enorme mole di gioco. Bellissimo il colpo di testa ad incrociare per il 2-1

90' - 5' di recupero

86' - Il neo-entrato Lamine da posizione defilata tenta un tiro improbabile, palla alta

82' - Ripartenza fermata da Boffelli in uscita, poi colpo di testa debole di Gioielli

80' - Frustalupi mette un'altra punta: fuori Alastuey, dentro Pesce

79' - Sahli si porta di fronte al portiere, al momento del tiro viene però chiuso: si salva ancora il Verona

76' - Koffi vicinissimo al gol: buono l'aggancio, ma la conclusione non trova la porta

72' - Assedio Napoli: prima Obaretin viene rimpallato, poi Iaccarino manda di poco a lato

70' - Dentro Koffi, fuori Giannini

68' - Ripartenza Verona col solito Bragantini, palla deviata in angolo

65' - Grande mole di gioco del Napoli, il Verona si chiude tutto nella propria trequarti ed inizia a giocare col cronometro

60' - Buon inizio di ripresa del Napoli, ma come alla fine del primo tempo manca il gol per riaprire i giochi

56' - Ancora Sahli da posizione defilata, tentativo respinto in angolo.

54' - Sahli sbilanciato in area, l'attaccante azzurro protesta ma l'arbitro fa cenno di proseguire

52' - Ancora Napoli con un cross di Giannini che non trova Sahli ed il pallone esce di pochissimo

48' - Marchisano! Napoli ad un passo dal gol per riaprirla: l'esterno azzurro solo contro il portiere del Verona trova la respinta d'istinto col piede

14.03 - INIZIA LA RIPRESA!

45' - FINE PRIMO TEMPO! Inizio terribile per il Napoli che poi sotto di due gol ha assediato la metà campo del Verona che però s'è difeso con ordine

38' - Gioielli! Napoli vicino al gol per riaprirla, ma il portiere del Verona alza in angolo il colpo di testa

36' - Il Napoli attacca a pieno organico, il Verona si esalta in difesa nell'allontanare la minaccia

32' - Meglio il Napoli in questa fase centrale, ma manca la zampata in mischia col Verona che chiude gli spazi

27' - Napoli che ora deve alzare il pressing e Verona che ha spazio in ripartenza per far valere ampiezza e velocità di diversi singoli

23' - Punizione del Napoli sul secondo palo, Gioielli da due passi manda sul portiere ma è tutto fermo per fuorigioco

19' - RADDOPPIO VERONA! Palla persa in uscita, Bragantini velocissimo brucia tutti e batte Boffelli per il raddoppio

18' - Ancora Napoli con Spavone al tiro, ma conclusione facile per il portiere

15' - Napoli finalmente pericoloso con un pallone che trova Marchisano, ma la conclusione dell'esterno è rimpallata

10' - Prova a reagire il Napoli, finora senza costruire particolari pericoli

5' - GOL VERONA! Stavolta passano gli ospiti: ancora un angolo, sul secondo palo Cazziadori col sinistro batte Boffelli

3' - Ancora Verona pericoloso su angolo, conclusione a lato ed il Napoli si salva da un avvio negativo

2' - Subito Verona a centimetri dal gol: cross che arriva a Cazziadori che trova Boffelli che riesce a non far entrare tutto il pallone anche se il Verona protesta chiedendo il gol

13.01 - INIZIATA!

12.57 - Squadre in campo

12.45 - FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (3-4-2-1): Boffeli; Barba, Hysaj, Obaretin; Marchisano, Gioielli, Iaccarino, Giannini; Alstuey, Spavone; Sahli. All. Frustalupi

Il Napoli Primavera affronta il Verona per la 28esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al centro sportivo G. Piccolo di Cercola alle ore 13.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, D'Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Koffi, Lamine, Marchisano, Mutanda Kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Sequino, Spavone, Turi.