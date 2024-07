Ritorno a Bari per Lorusso? C'è anche l'ipotesi Empoli con Napoli sullo sfondo

Due stagioni e mezza nel vivaio del Napoli, 54 presenze e 17 goal, il primato di miglior marcatore del vivaio azzurro condiviso con Gianluca Vigliotti. Questo il bilancio dell'esperienza in azzurro di Francesco Lorusso(19), uno dei prospetti più interessanti usciti dal fertile settore giovanile del Bari negli ultimi anni. Ed il suo timbro nell'unica vittoria in Youth League della storia, contro l'Union Berlino.

Ma se per Vigliotti è già arrivata la firma sul contratto da professionista, per Lorusso tarda ancora ad arrivare. E sull'attaccante mancino si accendono i riflettori di altri club che non vedono l'ora di aggiungerlo al proprio organico. Da una parte Empoli e Venezia in serie A per inserirlo nella Primavera, oppure l'Avellino che potrebbe riservargli gradualmente uno spazio in prima squadra. Ed un ritorno alle origini, il Bari che ha lasciato nell'inverno del 2022 per abbracciare il sogno partenopeo. La partita è appena iniziata, a riferirlo è Tuttomercatoweb.