Settore giovanile, possibile novità per lo sponsor tecnico: l'indiscrezione

Un'altra possibile novità potrebbe riguardare le sponsorizzazioni del Napoli, stavolta per il settore giovanile. Secondo quanto riportato dall'account Instagram Giovanili Napoli si va verso la soluzione dello sponsor tecnico unico (EA7) sia per la prima squadra che per il settore giovanile. "Quindi dopo due anni si torna al passato o almeno così sembrerebbe (usiamo il condizionale perché ovviamente non c'è stato alcun annuncio ufficiale) Ma gli indizi che arrivano in primis la sparizione del logo del Napoli sul sito di Legea, fanno tutti pensare che dall'anno venturo almeno le squadre che parteciperanno ai campionati nazionali vestiranno la stessa maglia della prima squadra.

Trovasse conferma questa indiscrezione ne saremmo felici, in un era dove l'immagine e i social la fanno da padrone è impensabile che un brand come il Napoli non dia la possibilità ai suoi piccoli atleti di esportare il marchio su ogni campo da gioco. Quindi dopo due anni "forse" gli azzurrini indosseranno la stessa maglia degli idoli della squadra big..... Una maglia che non sarà una maglia qualunque, sarà la maglia usata dopo il terzo scudetto...".