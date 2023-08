Under 17, i convocati del nuovo corso di Favo: c'è il napoletano Garofalo

Dopo l’esordio vittorioso dell’Under 19 a Coverciano contro l’Albania, anche la nuova Nazionale Under 17 guidata da Massimiliano Favo è pronta a iniziare

Dopo l’esordio vittorioso dell’Under 19 a Coverciano contro l’Albania, anche la nuova Nazionale Under 17 guidata da Massimiliano Favo è pronta a iniziare la sua stagione. Gli Azzurrini, martedì 22 agosto a Gradisca d’Isonzo (ore 18) e giovedì 24 ad Ajdovščina (ore 10.30) saranno impegnati in un doppio test contro i pari età della Slovenia. Favo, che lo scorso anno ha guidato l’Under 15 e che quest’anno sarà l’allenatore del gruppo dei ragazzi impegnati a fine ottobre contro San Marino, Irlanda del Nord e Grecia nella prima fase di qualificazione all’Europeo (che si giocherà in Italia), ha convocato 23 calciatori, di cui 22 classe 2007 e uno, il milanista Francesco Camarda, classe 2008. La Nazionale Under 17 si radunerà sabato 19 agosto a Gradisca d'Isonzo e nel pomeriggio inizierà ad allenarsi ad Aquileia.

L’elenco dei convocati



Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori: Mattia Cappelletti (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Federico Colombo (Milan), Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Gianluca Maggiore (Atalanta), Francesco Verde (Juventus), Giorgio Vezzosi (Sassuolo);

Centrocampisti: Giacomo Arduini (Roma), Davide Atzeni (Fiorentina), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Mattia Liberali (Milan), Matias Mancuso (Inter), Andrea Orlandi (Empoli), Ernesto Perin (Milan);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina); Mattia Mosconi (Inter), Elia Plicco (Parma)