Under 17, passo falso del Napoli col Pescara: azzurrini perdono il primo posto

Si ferma l'Under 17 del Napoli. Passo falso degli azzurrini che, in vantaggio 2-0, si fanno rimontare dal Pescara che si impone per 3-2. Con questo ko gli azzurrini perdono il posto a favore della Roma nel girone C del campionato Under 17 che, ricordiamo, qualifica però le prime due ai quarti di finale Scudetto.