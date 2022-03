Under 21, ieri l'esordio del napoletano Gaetano: solo 1-1 in Montenegro

1-1 per l'Italia Under 21 contro il Montenegro a Podgorica, nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2023.

TuttoNapoli.net

1-1 per l'Italia Under 21 contro il Montenegro a Podgorica, nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2023. Gli azzurrini non hanno convinto del tutto e dopo lo svantaggio firmato da Rakonjac al 37' è arrivato, due minuti dopo, il pareggio di Ricci, su assist di Bellanova. Secondo pareggio per l'Italia nel girone di qualificazione, con la formazione di Nicolato che ha raggiunto la Svezia al primo posto del Gruppo F con una gara in meno rispetto agli scandinavi. Nel finale esordio per Gaetano della Cremonese, ma di proprietà del Napoli.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Ricci (63' Fagioli), Esposito, Portanova; Colombo (63' Cancellieri), Lucca (82' Yeboah), Vignato (82' Gaetano). Ct. Nicolato