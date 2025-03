Video Il Cagliari va avanti, poi si fa riprendere 1-1 dal Genoa: gli highlights

Il Cagliari dura un solo tempo e non va oltre il pari interno contro il Genoa. I padroni di casa, fischiati al termine della gara, vanno avnti con Viola al 18', in un primo tempo dominato dai sardi. Nella ripresa però c'è tanto Genoa ed arriva il gol di Cornet ed altre occasioni. Una frazione di gioco per uno, un punto per uno, un punto che comunque muove la classifica. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).