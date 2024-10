Video Il Milan batte l'Udinese tra le polemiche arbitrali, 1-0 soffertissimo: gli highlights

Il Milan tra le polemiche batte l'Udinese e si rilancia in classifica. Dopo il gol decisivo Samuel Chukwueze (13'), il rosso diretto estratto a Reijnders al minuto 29 arrivano una serie di decisioni poco chiare dell'arbitro. Due possibili rigori non concessi alla squadra di Runjaic, una rete annullata ai friulani a fine primo tempo e soprattutto il pareggio di Kabasele al 97esimo revocato al VAR. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).