Video L'Inter stecca al debutto: il Genoa acciuffa il 2-2 sul gong, gol e highlights

vedi letture

Per la prima volta da quando allena l'Inter, Simone Inzaghi non inizia il campionato con un successo. A Marassi va in scena uno spettacolo di caldo ed emozioni, dal primo all'ultimo minuto quando arriva il 2-2 definitivo del Genoa. I rossoblù, padroni di casa, si erano portati in vantaggio nel primo tempo grazie alla prima rete tra i professionisti del difensore Alessandro Vogliacco.

Quasi immediato il pareggio di Marcus Thuram, che nel finale trova anche la rete del momentaneo sorpasso dei nerazzurri. Quando il successo interista sembra scontato, ecco il blackout difensivo di Bisseck, che regala calcio di rigore ribadito in rete da Junior Messias. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).