VIDEO - Il Bologna dà spettacolo: 4-0 al Lecce, gli highlights

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto facile per il Bologna che oggi in casa ha piegato il Lecce con un netto 4-0. Beukema ha firmato il vantaggio felsineo già dopo cinque minuti, poi la doppietta di Orsolini porta il vantaggio dei rossoblu sul 3-0. Nel finale arriva anche la rete di Odgaard che chiude la contesa sul poker finale. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).