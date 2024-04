VIDEO - L'Atalanta spreca e si fa riprendere dal Verona: da 2-0 a 2-2 in 3', gol e highlights

L'Atalanta sciupa una grande occasione per accorciare sul treno Champions.

L'Atalanta sciupa una grande occasione per accorciare sul treno Champions. Bergamaschi avanti 2-0 alla fine del primo grazie alla reti di Scamacca e Ederson, ripresi nella ripresa in tre minuti dal Verona con le reti di Lazovic e Noslin. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).