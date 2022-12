6 gol alla Juve Stabia: ecco i marcatori dell'ultimo test invernale del Napoli

Sei gol alla Juve Stabia, la prima di Rrahmani dopo l'infortunio e dei reduci del Mondiale, scrive il Corriere dello Sport raccontando del 6-1 del Napoli

Sei gol alla Juve Stabia, la prima di Rrahmani dopo l'infortunio e dei reduci del Mondiale, scrive il Corriere dello Sport raccontando del 6-1 del Napoli nel test contro la squadra di Castellammare "con doppietta di Raspadori e gol di Kvara, Lobotka, Demme e Anguissa, e rete di Santos per la Juve Stabia. Una partitella intensa, di cento minuti complessivi, nel corso della quale Spalletti ha alternato l'intera rosa mischiando come di consueto carte e uomini senza concedere indizi: la prova generale in vista del ritorno del campionato in programma mercoledì con l'Inter a San Siro, dopo cinquantatré giorni di pausa e di attesa, è stata a dir poco blindata".