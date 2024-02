ADL ora è stufo: pretende da Mazzarri due cambiamenti

La squadra, orgogliosamente campione d’Italia ma mestamente nona in campionato a 7 punti dal quarto posto e ben 25 dal primo dell’Inter, deve reagire

Il Napoli deve cambiare atteggiamento e tornare ad essere la squadra propositiva che tutti conoscono: questa è la pretesa di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Walter Mazzarri. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Una questione di scelte ampie, di Osi e Kvara, di Politano che cambia le marce, di un Lindstrom rigenerato e anche incisivo ogni partita di più, di Ngonge da valorizzare. La squadra, orgogliosamente campione d’Italia ma mestamente nona in campionato a 7 punti dal quarto posto e ben 25 dal primo dell’Inter, deve reagire, rialzarsi, imporsi attraverso il gioco e i gol.

De Laurentiis vuole, pretende, s’aspetta una svolta e un atteggiamento diverso, più offensivo e spregiudicato. Anche alla luce dell’equilibrio che Mazzarri è riuscito a ritrovare: con Inter in Supercoppa, Lazio e Milan è andato in scena il 3-5-1-1 ed è arrivato un pareggio in mezzo alle sconfitte, ma tra il Genoa e il Barça sarà un altro Napoli a dover calcare la scena".